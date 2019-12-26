В Мининформполитики заявили, что к ним пришли с обысками из НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Мининформполитики сегодня пришли с обысками из Национального антикоррупционного бюро - в рамках дела по тендеру на 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. Об этом заявил государственный секретарь министерства Артем Биденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству, проходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN", - сообщил Биденко.
По его словам, по версии следствия, победитель тендера "компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN".
"МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - добавил чиновник.
Напомним, реклама от бывшего Мининформполитики стоила украинцам почти 260 млн грн.