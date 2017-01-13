НАБУ планує отримати доступ до реєстру е-декларацій до кінця січня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро України планує отримати доступ до реєстру е-декларацій до кінця січня. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Сьогодні 13 січня Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ передбачає, з-поміж іншого, доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК.
Документ підписаний Директором Бюро Артемом Ситником та Головою НАЗК Наталією Корчак й набуває чинності з дня підписання.
Всі технічні аспекти, необхідні для забезпечення повного доступу Бюро до реєстру е-декларацій, врегулюють упродовж ближчих тижнів.
Отримання повного доступу до зазначеного реєстру підвищить ефективність виявлення корупційних злочинів, підслідних Бюро.