НАБУ планирует получить доступ к реестру е-деклараций до конца января
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует получить доступ к реестру е-деклараций до конца января. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Сегодня 13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Документ предусматривает, среди прочего, доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестров и банков данных, которыми располагает НАПК.
Документ подписан директором Бюро Артемом Сытником и Председателем НАПК Натальей Корчак и вступает в силу со дня подписания.
Все технические аспекты, необходимые для обеспечения полного доступа Бюро в реестр е-деклараций, урегулируют в течение ближайших недель.
Получение полного доступа в указанный реестр повысит эффективность выявления коррупционных преступлений, подследственных Бюро.