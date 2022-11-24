На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На деокупованій території Херсонської області підтверджено наявність дев'яти катівень, які облаштували російські війська. Про це в ефірі телемарафону повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає УНН.
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"За даними Офісу Генпрокурора, підтверджено наявність дев'яти катівень на звільненій території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті", – розповів Костін.
Нагадаємо
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів Херсонської області евакуюватися на зиму до більш безпечних регіонів країни.