На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень – Генпрокурор

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"За даними Офісу Генпрокурора, підтверджено наявність дев'яти катівень на звільненій території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті", – розповів Костін.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів Херсонської області евакуюватися на зиму до більш безпечних регіонів країни.