На освобожденной территории Херсонской области обнаружили девять пыточных – Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На деоккупированной территории Херсонской области подтверждено наличие девяти пыточных, которые обустроили российские войска. Об этом в эфире телемарафона сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает УНН.
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"По данным Офиса Генпрокурора, подтверждено наличие девяти пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также обнаружены тела 432 гражданских, убитых", – рассказал Костин.
Напомним
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться на зиму в более безопасные регионы страны.