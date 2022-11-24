На освобожденной территории Херсонской области обнаружили девять пыточных – Генпрокурор

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"По данным Офиса Генпрокурора, подтверждено наличие девяти пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также обнаружены тела 432 гражданских, убитых", – рассказал Костин.

Напомним

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться на зиму в более безопасные регионы страны.