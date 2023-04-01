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На Житомирській трасі три авто потрапили у ДТП, є загиблий

На Житомирській трасі три авто потрапили у ДТП, є загиблий

Київ • УНН

 • 714897 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Житомирській трасі сталося ДТП за участі трьох автомобілів, загинув один водій. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

Цитата

«Як попередньо встановили поліцейські Київщини, автомобіль “FIAT”, під керуванням 36-річного чоловіка, зіткнувся з автомобілем “ЗАЗ”, який здійснював розворот. Від отриманих травм, 63-річний водій “Таврії” загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що третій автомобіль BMW зазнав ушкоджень внаслідок потрапляння деталей однієї з машин-учасниць ДТП.

Доповнення

На трасі Одеса-Рені за ранок сталося дві ДТП з вантажівками, загинуло троє водіїв.

Українські Національні Новини

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