На Житомирській трасі три авто потрапили у ДТП, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Житомирській трасі сталося ДТП за участі трьох автомобілів, загинув один водій. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.
Цитата
«Як попередньо встановили поліцейські Київщини, автомобіль “FIAT”, під керуванням 36-річного чоловіка, зіткнувся з автомобілем “ЗАЗ”, який здійснював розворот. Від отриманих травм, 63-річний водій “Таврії” загинув на місці», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що третій автомобіль BMW зазнав ушкоджень внаслідок потрапляння деталей однієї з машин-учасниць ДТП.
Доповнення
На трасі Одеса-Рені за ранок сталося дві ДТП з вантажівками, загинуло троє водіїв.