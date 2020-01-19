На Житомирщині затримали на одержанні хабара керівника слідчого підрозділа поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Під час отримання неправомірної вигоди 18 січня прокуратурою Рівненської області у місті Сарни Рівненської області спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому, та управлінням СБУ в області затримано на одержанні хабара керівника одного зі слідчих підрозділів поліції Житомирщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
Працівник поліції вимагав та отримав неправомірну вигоду у громадянина в розмірі 500 доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого відносно нього за фактом незаконного перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев у лісах.
На даний час прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом вимагання та одержання вказаним працівником поліції неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з вимаганням).
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на Житомирщині затримали слідчу поліції, яка вимагала хабар за закриття справи.