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В Житомирской области задержали на получении взятки руководителя следственного подразделения полиции

Киев • УНН

 • 15636 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. При получении неправомерной выгоды 18 января прокуратурой Ровенской области в городе Сарны Ровенской области совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Хмельницком, и управлением СБУ в области задержан на получении взятки руководителя одного из следственных подразделений полиции Житомирщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Ровенской области.

В Житомирской области задержали на получении взятки руководителя следственного подразделения полиции

Работник полиции требовал и получил неправомерную выгоду в гражданина в размере 500 долларов США за закрытие уголовного производства, начатого в отношении него по факту незаконной перевозки и хранения незаконно срубленных деревьев в лесах.

В настоящее время прокуратурой Ровенской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту вымогательства и получения указанным работником полиции неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством).

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Житомирской области задержали следователя полиции, которая требовала взятку за закрытие дела.

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