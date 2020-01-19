В Житомирской области задержали на получении взятки руководителя следственного подразделения полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. При получении неправомерной выгоды 18 января прокуратурой Ровенской области в городе Сарны Ровенской области совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Хмельницком, и управлением СБУ в области задержан на получении взятки руководителя одного из следственных подразделений полиции Житомирщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Ровенской области.
Работник полиции требовал и получил неправомерную выгоду в гражданина в размере 500 долларов США за закрытие уголовного производства, начатого в отношении него по факту незаконной перевозки и хранения незаконно срубленных деревьев в лесах.
В настоящее время прокуратурой Ровенской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту вымогательства и получения указанным работником полиции неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством).
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Житомирской области задержали следователя полиции, которая требовала взятку за закрытие дела.