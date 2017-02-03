На Житомирщині судитимуть розбійну групу, яка пограбувала ювелірну крамницю на мільйон гривень
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Розбійну групу, яка вчинила пограбування ювелірної крамниці у Новограді-Волинському та викрала коштовностей на більше ніж мільйон гривень незабаром судитимуть, повідомляє УНН прес-служба прокуратури Житомирської області.
Обвинувальний акт стосовно п’ятьох чоловіків вже направлено до суду.
“Установлено, що житель м.Новоград-Волинського, з кримінальним минулим, з метою скоєння нападів на ювелірні крамниці, організував і очолив злочинну групу, до складу якої залучив чотирьох своїх близьких знайомих. У подальшому зловмисники, після ретельної довготривалої підготовки, у серпні 2016 року скоїли розбійний напад на місцеву ювелірну крамницю. Зокрема, використавши маски-балаклави, проникли у приміщення, та, погрожуючи зброєю продавчині і відвідувачам, розтрощили металевою трубою чотири вітрини і заволоділи ювелірними виробами із золота на суму понад 1 млн грн.
Завдяки оперативним діям правоохоронців нападників затримано, троє з них дотепер перебуває під вартою, двоє — під домашнім арештом.
Усі п’ять нападників обвинувачуються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений організованою групою) КК України”, — повідомляють у прокуратурі.
Організатор, крім цього злочину, обвинувачується у втягненні двох неповнолітніх у злочинну діяльність, за ч.1 ст.304 КК України.
Також, під час досудового розслідування встановлено ще одного спільника, якого судитимуть за ст.198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ч.1 ст.396 (приховування злочину) КК України.
Для забезпечення відшкодування збитків, виконання покарання у виді конфіскації майна, судом накладено арешти на рухоме і нерухоме майно фігурантів провадження.
Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть чотирьох членів організованої злочинної групи за вчинення крадіжок на суму близько 5 млн грн.