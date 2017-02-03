В Житомирской области будут судить разбойную группу, которая ограбила ювелирный магазин на миллион гривен
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Разбойную группу, которая совершила ограбление ювелирного магазина в Новоград-Волынском и похитила драгоценностей на более миллиона гривен вскоре будут судить, сообщает УНН пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Обвинительный акт в отношении пяти мужчин уже направлен в суд.
"Установлено, что житель Новоград-Волынского, с криминальным прошлым, с целью совершения нападений на ювелирные магазины, организовал и возглавил преступную группу, в состав которой привлек четырех своих близких знакомых. В дальнейшем злоумышленники, после тщательной длительной подготовки, в августе 2016 г. совершили разбойное нападение на местную ювелирную лавку. В частности, используя маски-балаклавы, проникли в помещение, и, угрожая оружием продавщице и посетителям, разбили металлической трубой четыре витрины и завладели ювелирными изделиями из золота на сумму более 1 млн грн.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападавших задержали, трое из них до сих пор находятся под стражей, двое - под домашним арестом.
Все пять нападающих обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный организованной группой) УК Украины", - сообщают в прокуратуре.
Организатор, кроме этого преступления, обвиняется в вовлечении двух несовершеннолетних в преступную деятельность, по ч.1 ст.304 УК Украины.
Также, во время досудебного расследования установили еще одного сообщника, которого будут судить по ст.198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) и ч.1 ст.396 (укрывательство преступления) УК Украины.
Для обеспечения возмещения убытков, исполнения наказания в виде конфискации имущества, судом наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов производства.
Напомним, в Хмельницкой области будут судить четырех членов организованной преступной группы за совершение краж на сумму около 5 млн грн.