В Житомирской области будут судить разбойную группу, которая ограбила ювелирный магазин на миллион гривен

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 15729 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 69913 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 23224 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 81837 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 143899 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 143300 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 149544 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158419 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167228 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140275 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 37981 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 35818 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 38828 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 33424 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 27514 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 28053 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 70026 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 219782 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 273504 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 473596 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 37834 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 37218 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 51208 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72841 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79710 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Житомирской области будут судить разбойную группу, которая ограбила ювелирный магазин на миллион гривен

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Разбойную группу, которая совершила ограбление ювелирного магазина в Новоград-Волынском и похитила драгоценностей на более миллиона гривен вскоре будут судить, сообщает УНН пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

В Житомирской области будут судить разбойную группу, которая ограбила ювелирный магазин на миллион гривен

Обвинительный акт в отношении пяти мужчин уже направлен в суд.

"Установлено, что житель Новоград-Волынского, с криминальным прошлым, с целью совершения нападений на ювелирные магазины, организовал и возглавил преступную группу, в состав которой привлек четырех своих близких знакомых. В дальнейшем злоумышленники, после тщательной длительной подготовки, в августе 2016 г. совершили разбойное нападение на местную ювелирную лавку. В частности, используя маски-балаклавы, проникли в помещение, и, угрожая оружием продавщице и посетителям, разбили металлической трубой четыре витрины и завладели ювелирными изделиями из золота на сумму более 1 млн грн.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападавших задержали, трое из них до сих пор находятся под стражей, двое - под домашним арестом.

Все пять нападающих обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный организованной группой) УК Украины", - сообщают в прокуратуре.

Организатор, кроме этого преступления, обвиняется в вовлечении двух несовершеннолетних в преступную деятельность, по ч.1 ст.304 УК Украины.

Также, во время досудебного расследования установили еще одного сообщника, которого будут судить по ст.198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) и ч.1 ст.396 (укрывательство преступления) УК Украины.

Для обеспечения возмещения убытков, исполнения наказания в виде конфискации имущества, судом наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов производства.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить четырех членов организованной преступной группы за совершение краж на сумму около 5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28