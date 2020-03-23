На Житомирщині протягом доби виникло 25 пожеж сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За минулу добу, 21 березня, в Житомирській області виникло 25 пожеж сухої трави, внаслідок чого вогнем пройдено 51 га території. Про це повідомляє УНН з посиланням на У ДСНС України у Житомирській області.
Упродовж минулої доби за екстреним номером 101 надійшло 41 повідомлення про виникнення пожеж на території області, з яких 25 – це пожежі, спричинені займанням сухої трави.
Найбільше таких загорянь зафіксовано м. Житомир (4), Коростишівський район (3).
Нагадаємо, раніше за добу в Житомирській області виникло 46 пожеж сухостою.