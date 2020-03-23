В Житомирской области в течение суток возникло 25 пожаров сухостоя
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки, 21 марта, в Житомирской области произошло 25 пожаров сухой травы, в результате чего огнем пройдено 51 га территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Житомирской области.
За прошедшие сутки по экстренному номеру 101 поступило 41 сообщение о возникновении пожаров на территории области, из которых 25 - это пожары, вызванные горением сухой травы.
Больше всего таких возгораний зафиксировано в Житомире (4), и Коростышевском районе (3).
Напомним, ранее за сутки в Житомирской области произошло 46 пожаров сухостоя.