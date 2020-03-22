За сутки в Житомирской области произошло 46 пожаров сухостоя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки по экстренному номеру "101" поступило 76 сообщений о возникновении пожаров на территории области, из которых 46 - это пожары, вызванные горением сухой травы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Житомирской области.
Так называемыми "лидерами" за прошедшие сутки по количеству таких возгораний стали Житомирский (6), Коростенский (5) и Романовский (5) районы.
Напомним, в Днепропетровской области горел сухостой.