За добу в Житомирській області виникло 46 пожеж сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Упродовж минулої доби за екстреним номером "101" надійшло 76 повідомлень про виникнення пожеж на території області, з яких 46 – це пожежі, спричинені займанням сухої трави. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України у Житомирській області.
Так званими "лідерами" минулої доби по кількості таких загорянь стали Житомирський (6), Коростенський (5) та Романівський (5) райони.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині горів сухостій.