На Житомирщині припинено функціонування газової заправки, що становила загрозу місцевим мешканцям

“15.02.2019, під процесуальним керівництвом Житомирської місцевої прокуратури, оперативниками Житомирського відділу поліції ГУНП в області та Управління захисту економіки в області, за участю представників Управління Держпраці в області проведено санкціонований обшук на нелегальній газовій заправці, що у селі Станишівка Житомирського району”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт незаконної реалізації підприємцем скрапленого газу без належних документів та дозволів для здійснення такого виду діяльності.

Газова заправка становила загрозу місцевим мешканцям.

Правоохоронцями, під час обшуків, вилучено чорнові записи та грошові кошти на суму понад 4 тис. грн, а також опечатано ємкості зі скрапленим газом та обладнання для його реалізації.

На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вказане майно та демонтажу незаконної газової заправки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою — ред.) КК України проводить місцевий відділ поліції, процесуальне керівництво здійснює Житомирська місцева прокуратура.

Нагадаємо, поліція Київщини проводить розслідування за фактом вибуху на АЗС.