В Житомирской области прекращено функционирование газовой заправки, что представляло угрозу местным жителям
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В селе Станишевка Житомирского района прекращено функционирование нелегальной газовой заправки, которая была расположена неподалеку жилых домов и представляла угрозу местным жителям. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области, передает УНН.
"15.02.2019, под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры, оперативниками Житомирского отдела полиции ГУНП в области и Управления защиты экономики в области, с участием представителей Управления Гоструда в области проведения санкционированный обыск на нелегальной газовой заправке, что в селе Станишевка Житомирского района", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали факт незаконной реализации предпринимателем сжиженного газа без надлежащих документов и разрешений для осуществления такого вида деятельности.
Газовая заправка представляла угрозу местным жителям.
Правоохранителями, во время обысков, изъято черновые записи и денежные средства на сумму свыше 4 тыс. грн, а также опечатаны емкости со сжиженным газом и оборудование для его реализации.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество и демонтажа незаконной газовой заправки.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ред.) УК Украины проводит местный отдел полиции, процессуальное руководство осуществляет Житомирская местная прокуратура.
Напомним, полиция Киевской области проводит расследование по факту взрыва на АЗС.