На Житомирщині мера міста підозрюють у розтраті держкоштів, виділених на ремонт доріг

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Правоохоронці підозрюють мера Олевська у розтраті коштів міського бюджету в розмірі близько 650 тисяч гривень, виділених на капітальний ремонт автомобільної дороги у районному центрі Житомирщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.