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На Житомирщині мера міста підозрюють у розтраті держкоштів, виділених на ремонт доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Правоохоронці підозрюють мера Олевська у розтраті коштів міського бюджету в розмірі близько 650 тисяч гривень, виділених на капітальний ремонт автомобільної дороги у районному центрі Житомирщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, у середині грудня 2018 року між міською радою та київською комерційною структурою було укладено договори вартістю майже 650 тисяч гривень на проведення капітального ремонту дороги на одній із вулиць райцентру і технічного нагляду. 

Співробітники СБ України під час перевірки об’єкта будівництва зафіксували відсутність виконання будь-яких робіт. Натомість в актах приймання всі будівельні роботи за цим договором значилися як повністю зроблені.

Зазначається, що правоохоронці задокументували, що підрядник діяв за домовленістю із мером Олевська та підприємцем-інженером із технічного нагляду, який є депутатом міської ради. Наступного після укладання договору дня інженер виготовив недостовірні документи про вартість виконаних робіт із капітального ремонту дороги та витрати на матеріали.

Чиновники, до обов’язків яких належить перевірка якості й обсягів виконаних робіт, того ж дня ці документи підписали. Через чотири дні після візування посадовцями недостовірних документів всі "будівельні роботи", а також послуги із технологічного нагляду за їх якісним виконанням були повністю профінансовані із міського бюджету.

Експертиза підтвердила, що через оборудку фігурантів справи бюджету Олевська було завдано збитки на майже 650 тисяч гривень.

Прокуратурою Житомирської області міському голові та керівнику підприємства-підрядника повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Депутату Олевської міської ради, який мав забезпечити технічний нагляд за будівництвом, інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть директора товариства з обмеженою відповідальністю, який підозрюється у привласненні 3,6 млн гривень бюджетних коштів на ремонті доріг.

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