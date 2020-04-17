В Житомирской области мэра города подозревают в растрате госсредств, выделенных на ремонт дорог

По данным спецслужбы, в середине декабря 2018 года между городским советом и киевской коммерческой структурой был заключен договор стоимостью почти 650 тысяч гривен на проведение капитального ремонта дороги на одной из улиц райцентра и технический надзор.

Сотрудники СБ Украины во время проверки объекта строительства зафиксировали отсутствие выполнения каких-либо работ. Зато в актах приемки все строительные работы по этому договору значились как полностью сделанные.

Отмечается, что правоохранители задокументировали, что подрядчик действовал по договоренности с мэром Олевска и предпринимателем-инженером по техническому надзору, который является депутатом городского совета. На следующий день после заключения договора инженер изготовил недостоверные документы о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту дороги и затраты на материалы.

Чиновники, в обязанности которых входит проверка качества и объемов выполненных работ, в тот же день эти документы подписали. Через четыре дня после визирования должностными лицами недостоверных документов все "строительные работы", а также услуги по технологическому надзору за их качественным выполнением были полностью профинансированы из городского бюджета.

Экспертиза подтвердила, что из-за сделки фигурантов дела бюджету Олевска был нанесен ущерб в почти 650 тысяч гривен.

Прокуратурой Житомирской области мэру и руководителю предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Депутату Олевского городского совета, который должен был обеспечить технический надзор за строительством, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Днепропетровской области судить директора общества с ограниченной ответственностью, который подозревается в присвоении 3,6 млн гривен бюджетных средств на ремонте дорог.