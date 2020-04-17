На Дніпропетровщині судитимуть директора підприємства за привласнення 3,6 млн грн на ремонті доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть директора товариства з обмеженою відповідальністю, який підозрюється у привласненні 3,6 млн гривень бюджетних коштів на ремонті доріг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю за скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення)", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, директор підприємства-субпідрядника, що здійснювало ремонт доріг на території міста Кривого Рогу, зловживаючи службовим становищем, протягом вересня – грудня 2016 року вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, зависивши їх вартість.
Внаслідок таких дій посадовця підприємству зайве сплачено понад 3,6 млн грн, чим спричинено шкоду державному бюджету.
Наразі на майно підозрюваного накладено арешт.
Нагадаємо, на Житомирщині вручили підозру міському голові одного з міст, який підозрюється у тому, що у змові з депутатом-підприємцем та директором підприємства під час капітального ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на суму понад 645 тис. грн.