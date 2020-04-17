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В Днепропетровской области будут судить директора предприятия за присвоение 3,6 млн грн на ремонте дорог

В Днепропетровской области будут судить директора предприятия за присвоение 3,6 млн грн на ремонте дорог

Киев  •  УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепропетровской области будут судить директора общества с ограниченной ответственностью, который подозревается в присвоении 3,6 млн гривен бюджетных средств на ремонте дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, директор предприятия-субподрядчика, осуществлявшего ремонт дорог на территории города Кривого Рога, злоупотребляя служебным положением, в течение сентября - декабря 2016 года внес заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ, превыся их стоимость.

В результате таких действий должностного лица предприятию излишне уплачено более 3,6 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету.

Сейчас на имущество подозреваемого наложен арест.

Напомним, в Житомирской области вручили подозрение мэру одного из городов, который подозревается в том, что в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время капитального ремонта дорог завладели бюджетными средствами на сумму более 645 тыс. грн.

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