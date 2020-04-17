В Днепропетровской области будут судить директора предприятия за присвоение 3,6 млн грн на ремонте дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепропетровской области будут судить директора общества с ограниченной ответственностью, который подозревается в присвоении 3,6 млн гривен бюджетных средств на ремонте дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог)", - сказано в сообщении.
По версии следствия, директор предприятия-субподрядчика, осуществлявшего ремонт дорог на территории города Кривого Рога, злоупотребляя служебным положением, в течение сентября - декабря 2016 года внес заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ, превыся их стоимость.
В результате таких действий должностного лица предприятию излишне уплачено более 3,6 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету.
Сейчас на имущество подозреваемого наложен арест.
Напомним, в Житомирской области вручили подозрение мэру одного из городов, который подозревается в том, что в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время капитального ремонта дорог завладели бюджетными средствами на сумму более 645 тыс. грн.