Меру з Житомирщини вручили підозру за присвоєння 640 тис. грн на ремонті дороги

ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Житомирщині вручили підозру міському голові одного з міст, який підозрюється у тому, що у змові з депутатом-підприємцем та директором підприємства під час капітального ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на суму понад 645 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Житомирської області, передає УНН.