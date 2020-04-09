На Донбасі викрили мільйонну схему присвоєння пенсій померлих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Донеччині викрили злочинну групу, яка підозрюється у тому, що заволоділа майже 5,7 млн грн коштів, виділених на допомогу родичам померлих пенсіонерів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“... викрито злочинну групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи держкоштами допомоги для родичів померлих пенсіонерів. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) та обрання запобіжного заходу", — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2019 року по січень 2020 року двоє жителів ОРДО надавали жителю міста Бахмута інформацію та копії документів про померлих пенсіонерів на підконтрольній “ДНР” території. У подальшому він, як вказано, за грошову винагороду оформлював у нотаріуса фіктивні довіреності від родичів померлих та передавав документи своїм спільникам до ГУ ПФУ в Донецькій області.
Завдяки злочинній схемі до кишень учасників групи потрапляли пенсії померлих громадян та грошова допомога, виділена на поховання у вигляді спадщини. За 11 місяців вони встигли підробити понад 100 довіреностей, заволодівши, за попередніми даними, майже 5,7 млн грн, вказали в ОГП.
Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено пенсійні справи та нотаріальні довіреності, грошові кошти (близько 8 000 доларів США, 6 450 євро, майже 80 000 грн), мобільні телефони, системні блоки, банківські картки, флеш-карти та “чорнові записи”, а також автомобіль.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, раніше судимим мешканцям столиці повідомлено про підозру в крадіжці у пенсіонера 40 тис. гривень заощаджень, які він зберігав вдома.