На Донбассе разоблачили миллионную схему присвоения пенсий умерших

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Донецкой области разоблачили преступную группу, которая подозревается в том, что завладела почти 5,7 млн грн средств, выделенных на помощь родственникам умерших пенсионеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.