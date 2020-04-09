Двом мешканцям столиці повідомлено про підозру у розбійному нападі на пенсіонера

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Раніше судимим мешканцям столиці повідомлено про підозру в крадіжці у пенсіонера 40 тис. гривень заощаджень, які він зберігав вдома. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.