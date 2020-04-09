Двом мешканцям столиці повідомлено про підозру у розбійному нападі на пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Раніше судимим мешканцям столиці повідомлено про підозру в крадіжці у пенсіонера 40 тис. гривень заощаджень, які він зберігав вдома. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 2 повідомлено про підозру двом раніше судимим мешканцям столиці, які здійснили напад на 81-річного пенсіонера та заволоділи його заощадженнями",- йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, злочин стався вранці 3 квітня 2020 року у приватному секторі Дарницького району міста Києва.
"Встановлено, однин із злочинців раніше винаймав кімнату у потерпілого, у зв’язку з чим запропонував знайомому здійснити напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами та іншим цінним майном",- зазначається в повідомленні.
Також зазначається, що через обмеженого руху громадського транспорту у зв’язку з карантином злочинці понад п’ять годин йшли пішки до помешкання потерпілого з метою наживи.
"Прибувши за місцем проживання пенсіонера, зловмисники проникли у будинок, побили та зв’язали дідуся, після чого заволоділи його пенсійними заощадженнями у сумі 40 тис. гривень та втекли",- йдеться в повідомленні.
Так, у зв’язаному стані потерпілий пролежав майже добу, поки його не знайшла донька.
"Невдовзі правоохоронцям вдалося затримати розбійників та повернути викрадені речі власнику... Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині вбили пенсіонера, поряд з тілом виявили пігулки.