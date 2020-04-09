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Двум жителям столицы сообщено о подозрении в краже 40 тысяч гривен у пенсионера

Двум жителям столицы сообщено о подозрении в краже 40 тысяч гривен у пенсионера

Киев  •  УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ранее судимым жителям столицы сообщено о подозрении в краже у пенсионера 40 тыс. гривен сбережений, хранившихся у него дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 сообщено о подозрении двум ранее судимым жителям столицы, которые совершили нападение на 81-летнего пенсионера и завладели его сбережениями", - говорится в сообщении.

Как сообщается, преступление произошло утром 3 апреля 2020 в частном секторе Дарницкого района города Киева.

"Установлено, одно из преступников ранее снимал комнату у пострадавшего, в связи с чем предложил знакомому совершить нападение на него с целью завладения денежными средствами и иным ценным имуществом", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что из-за ограниченного движения общественного транспорта в связи с карантином преступники более 5 часов шли пешком в дом потерпевшего с целью наживы.

"Прибыв по месту жительства пенсионера, злоумышленники проникли в дом, избили и связали дедушки, после чего завладели его пенсионными сбережениями в сумме 40 тыс. гривен и скрылись", - говорится в сообщении.

Так, в связанном состоянии пострадавший пролежал почти сутки, пока его не нашла дочь.

"Вскоре правоохранителям удалось задержать разбойников и вернуть похищенные вещи владельцу ... Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки.

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