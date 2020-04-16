Мэру с Житомирской области вручили подозрение за присвоение 640 тыс. грн на ремонте дороги

ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Житомирской области вручили подозрение мэру одного из городов, который подозревается в том, что в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время капитального ремонта дорог завладели бюджетными средствами на сумму более 645 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, передает УНН.