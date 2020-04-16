Мэру с Житомирской области вручили подозрение за присвоение 640 тыс. грн на ремонте дороги
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Житомирской области вручили подозрение мэру одного из городов, который подозревается в том, что в сговоре с депутатом-предпринимателем и директором предприятия во время капитального ремонта дорог завладели бюджетными средствами на сумму более 645 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
Нарушение правоохранители обнаружили в ходе анализа тендерной документации и открыли уголовное производство по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.
По данным следствия, мэр, по предварительному сговору с директором частного предприятия, при выполнении договоров подряда о капитальном ремонте дорог в одном из райцентров, зная, что строительные работы не выполнялись, в декабре 2018 года подписали официальные документы об их выполнении.
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Кроме этого, как отмечается, городской голова, действуя по аналогичной схеме, подписал с другим частным предпринимателем-депутатом этой же горсовета поддельные документы о выполненных услугах по техническому надзору, которые фактически не предоставлялись.
В дальнейшем, на основании ложных документов, из городского бюджета на счет предприятия и частного предпринимателя были безосновательно перечислены средства на общую сумму более 645 тыс. грн, указали в прокуратуре.
Таким образом, фигуранты дела завладели средствами городского совета на общую сумму более 645 тыс. грн, что является особо крупным размером, добавили в ведомстве.
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Прокурор Житомирской области Олег Васильев подписал уведомление о подозрении мэру одного из городов в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Также подписал уведомление о подозрении частному предпринимателю, депутату этого горсовета, в совершении преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины (пособничество в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, подделка и использование официального документа с целью присвоения чужого имущества).
Обоим фигурантам дела во вторник, 14 апреля 2020 года, подозрения вручил заместитель руководителя Коростенской местной прокуратуры.