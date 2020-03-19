Чоловіка судитимуть за присвоєння 400 тис. грн Фонду гарантування вкладів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування стосовно зловмисника щодо заволодіння шахрайським шляхом 400 тис. гривень з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникам банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"На теперішній час у кримінальному провадженні триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після чого обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, підозрюваний, дізнавшись про те, що АТ “ПУМБ” здійснює виплати гарантованих сум вкладів вкладникам збанкрутілих банків, підробив довіреність на своє ім’я від клієнтки, яка померла ще у 2016 році. Надалі, ввівши в оману працівників банку, зловмисник отримав на підставі підробленої довіреності виплати у розмірі 400 тис. гривень.

Як вказано, отримані кошти шахрай розмістив на власний депозитний рахунок та після їх фактичної видачі був викритий правоохоронцями.

Дії шахрая кваліфіковано ч. 3 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах).

Грошові кошти, які стали предметом шахрайства, заарештовані та будуть повернені у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, чоловіку повідомили про підозру за присвоєння 400 тис. грн Фонду гарантування торік у жовтні.

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