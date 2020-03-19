Мужчину будут судить за присвоение 400 тыс. грн Фонда гарантирования вкладов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование в отношении злоумышленника по завладению мошенническим путем 400 тыс. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подлежащих выплате вкладчикам банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"В настоящее время в уголовном производстве продолжается ознакомление с материалами досудебного расследования, после чего обвинительный акт в уголовном производстве будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подозреваемый, узнав о том, что АО "ПУМБ" осуществляет выплаты гарантированных сумм вкладов вкладчикам обанкротившихся банков, подделал доверенность на свое имя от клиентки, которая умерла еще в 2016 году. В дальнейшем, введя в заблуждение работников банка, злоумышленник получил на основании поддельной доверенности выплаты в размере 400 тыс. гривен.
Как указано, полученные средства мошенник разместил на собственный депозитный счет и после их фактической выдачи был уличен правоохранителями.
Действия мошенника квалифицированно ч. 3 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах).
Денежные средства, которые стали предметом мошенничества, арестованы и будут возвращены в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Напомним, мужчине сообщили о подозрении за присвоение 400 тыс. грн Фонда гарантирования в октябре прошлого года.