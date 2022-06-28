На Запорізькому напрямку знищили групу російських диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. На Запорізькому напрямку знищили диверсійно-розвідувальну групу російських військ, яка намагалася проникнути в тил українських військових. Про це йдеться у зведенні Запорізької ОВА, пише УНН.
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"Нещодавно захисниками Запорізького напрямку було знищено диверсійно-розвідувальну групу російських окупаційних військ, що намагалась проникнути у тил наших підрозділів з метою проведення диверсій", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.
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Як вказано, під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон. "Ним виявився колишній ув'язнений за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних закладах тимчасово окупованої території Донецької області. Ось вам і "друга армія світу" - армія вбивць, кримінальників та мародерів", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що противник в бій відправляє усіх, кого тільки можливо, не розбираючись.
"За інформацією української розвідки, солдати російських окупаційних військ все частіше відмовляються вести бойові дії на території України, пишуть колективні звернення до свого командування, готові скласти зброю та не виконувати накази, готують відеозвернення з надією, що їх підрозділи виведуть з зони бойових дій до місць постійної дислокації", - сказано у повідомленні.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 250 осіб.