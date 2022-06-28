Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 250 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1567 (+15),



бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17),



артилерійських систем – 778 (+7),



РСЗВ - 243 (+0),



засобів ППО - 102 (+1),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 185 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0),



крилатих ракет - 139 (+0),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14),



спеціальної техніки - 61 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.