Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 250 окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 250 осіб, 1567 танків, 185 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1567 (+15),
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- бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17),
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- артилерійських систем – 778 (+7),
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- РСЗВ - 243 (+0),
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- засобів ППО - 102 (+1),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 185 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0),
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- крилатих ракет - 139 (+0),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14),
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- спеціальної техніки - 61 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.