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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 250 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 250 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Київ • УНН

 • 129928 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 250 осіб, 1567 танків, 185 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1567 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17),
  • артилерійських систем – 778 (+7),
  • РСЗВ - 243 (+0),
  • засобів ППО - 102 (+1),
  • літаків – 217 (+0),
  • гелікоптерів – 185 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0),
  • крилатих ракет - 139 (+0),
  • кораблів/катерів - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14),
  • спеціальної техніки - 61 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

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