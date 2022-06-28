Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 35 250 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 250 человек, 1567 танков, 185 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 35 250 (+250) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1567 (+15),
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- боевых бронированных машин ‒ 3704 (+17),
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- артиллерийских систем – 778 (+7),
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- РСЗО – 243 (+0),
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- средств ПВО - 102 (+1),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 185 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0),
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- крылатых ракет – 139 (+0),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14),
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- специальной техники - 61 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что на Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.