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Генштаб: противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск

Генштаб: противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск

Киев • УНН

 • 103130 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем – вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики беларусь отмечается проведение плановой тренировки в связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

На Северском направлении враг агрессор нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Старикове, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА типа “Орлан-10” в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чепиль и Милова.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка – Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивают на продолжении наступления на направлении Изюм – Славянск.

Осуществил обстрелы позиций наших войск по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Долгенького – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчоярка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем – вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаударов вблизи Камянки, Авдеевки и Шевченко.

Наши воины отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огненное поражение подразделений наших войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Также наши воины продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач. Результаты доразведываются. 

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