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Інститут вивчення війни: армія рф після значних втрат покладається на поповнення з числа відставних офіцерів та резервістів

Інститут вивчення війни: армія рф після значних втрат покладається на поповнення з числа відставних офіцерів та резервістів

Київ • УНН

 • 188133 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Російська армія, яка зазнала значних втрат покладається на поповнення з числа відставних офіцерів і резервістів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

ISW, зокрема щодо завданого удару по Кременчуку, припускає, що подібні атаки окупанти будуть ескалувати.

Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив, що російські сили, втрачаючи військових лідерів, розраховують на відставних офіцерів і резервістів. Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російські сили, ймовірно, будуть покладатися на резерв бойової армії і мобілізаційний ресурс, щоб активізувати підтримку батальйонних груп і “виснажених” бригад.

ISW також зазначає, що російські війська завдали удару по торговому центру в Кременчуку в рамках нещодавньої ескалації ударів по українській інфраструктурі та містах.

Також окупанти поступово просувалися на південний захід від Лисичанська поблизу траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перервали українські лінії комунікації з Бахмутом. Під час наступальних дій на схід від Бахмута російські війська досягли помірного просування.

Українські війська відбили наступ російських військ на північ від Слов’янська. Російські війська здійснили обмежені та локалізовані атаки вздовж ліній фронту навколо міста Харкова, але 27 червня не просунулися.

Контрнаступи ЗСУ вздовж південного напрямку продовжують змушувати російські війська обирати оборонні операції на лінії зіткнення.

Російська окупаційна влада вживає заходів, щоб посилити економічний контроль над окупованими територіями та змусити мирне населення України переходити на рубль. З переходом на російську валюту окупаційна влада розраховує посилити економічну інтеграцію окупованих територій у російську систему.

Інститут додає, що загарбники у Херсонській області відкривають відділення російського банку.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни зазначає, що росія продовжує “таємну мобілізацію”.

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