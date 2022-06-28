Институт изучения войны: армия рф после значительных потерь возлагается на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Российская армия, понесшая значительные потери возлагается на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
ISW, в том числе по нанесенному удару по Кременчугу, предполагает, что подобные атаки оккупанты будут эскалировать.
Неназванный высокопоставленный чиновник из обороны США заявил, что российские силы, теряя военных лидеров, рассчитывают на отставных офицеров и резервистов. Министерство обороны Великобритании также сообщило, что российские силы, вероятно, будут полагаться на резерв боевой армии и мобилизационный ресурс, чтобы активизировать поддержку батальонных групп и “истощенных” бригад.
ISW также отмечает, что российские войска нанесли удар по торговому центру в Кременчуге в рамках недавней эскалации ударов по украинской инфраструктуре и городам.
Также оккупанты постепенно продвигались на юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью прервали украинские линии коммуникации с Бахмутом. Во время наступательных действий на восточнее Бахмута русские войска достигли умеренного продвижения.
Украинские войска отразили наступление русских войск на севере Славянска. Российские войска совершили ограниченные и локализованные атаки вдоль линий фронта вокруг города Харькова, но 27 июня не продвинулись.
Контрнаступления ВСУ вдоль южного направления продолжают заставлять российские войска выбирать оборонительные операции на линии столкновения.
Российские оккупационные власти принимают меры, чтобы усилить экономический контроль над оккупированными территориями и заставить мирное население Украины переходить на рубль. С переходом на российскую валюту оккупационные власти рассчитывают усилить экономическую интеграцию оккупированных территорий в российскую систему.
Институт добавляет, что захватчики в Херсонской области открывают отделение российского банка.
Напомним
Институт изучения войны отмечает, что россия продолжает “тайную мобилизацию”.