На Запорожском направлении уничтожили группу российских диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. На Запорожском направлении уничтожили диверсионно-разведывательную группу российских войск, которая пыталась проникнуть в тыл украинских военных. Об этом говорится в сводке Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"Недавно защитниками Запорожского направления была уничтожена диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск, пытавшаяся проникнуть в тыл наших подразделений с целью проведения диверсий", - говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.
Детали
Как указано, во время боевого столкновения ликвидировано 6 военных оккупантов, один попал в плен. "Им оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области. Вот вам и "вторая армия мира" - армия убийц, уголовников и мародеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник в бой отправляет всех, кого только возможно, не разбираясь.
"По информации украинской разведки, солдаты российских оккупационных войск все чаще отказываются вести боевые действия на территории Украины, пишут коллективные обращения к своему командованию, готовы сложить оружие и не выполнять приказы, готовят видеообращения с надеждой, что их подразделения выведут из зоны боевых действий в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 250 человек.