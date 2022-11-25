На Запоріжжі ворог після атаки на лікарню зруйнував СТО - голова ОВА

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"Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. День тільки починається - бережіть себе!" - зазначив Старух.

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За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва у Telegram, зранку Запоріжжя чуло потужний вибух, однак у самому місті прильотів не було зафіксовано.

"Це російські терористи знову стріляють по мирних об’єктах. Цього разу вони поцілили в об‘єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли передмістя Запоріжжя.