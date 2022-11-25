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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28153 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Запоріжжі ворог після атаки на лікарню зруйнував СТО - голова ОВА

На Запоріжжі ворог після атаки на лікарню зруйнував СТО - голова ОВА

Київ • УНН

 • 734336 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські окупанти після атаки на лікарню зруйнували СТО на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у п'ятницю, 25 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. День тільки починається - бережіть себе!" - зазначив Старух.

Деталі

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва у Telegram, зранку Запоріжжя чуло потужний вибух, однак у самому місті прильотів не було зафіксовано.

"Це російські терористи знову стріляють по мирних об’єктах. Цього разу вони поцілили в об‘єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли передмістя Запоріжжя. 

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