На Запорожье враг после атаки на больницу разрушил СТО - глава ОВА

Цитата

"После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя!" – отметил Старух.

Детали

По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram, утром Запорожье слышало мощный взрыв, однако в самом городе прилеты не были зафиксированы.

"Это российские террористы снова стреляют по мирным объектам. На этот раз они попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района", - отметил Куртев.

Напомним

Российские оккупанты дважды за ночь обстреляли пригород Запорожья.