На Запорожье враг после атаки на больницу разрушил СТО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские оккупанты после атаки на больницу разрушили СТО на Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в пятницу, 25 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя!" – отметил Старух.
Детали
По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram, утром Запорожье слышало мощный взрыв, однако в самом городе прилеты не были зафиксированы.
"Это российские террористы снова стреляют по мирным объектам. На этот раз они попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района", - отметил Куртев.
Напомним
Российские оккупанты дважды за ночь обстреляли пригород Запорожья.