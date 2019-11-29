На Запоріжжі експоліцейський наїхав на глухоніму людину

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Запорізькій області повідомлено про підозру колишньому поліцейському, який здійснив наїзд на пішохідному переході на глухоніму особу. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області слідчим ТУ ДБР у Мелітополі повідомлено про підозру колишньому поліцейському Кам’янко-Дніпровського відділу поліції у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження ( ч. 1 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні. 

За версією слідства, поліцейський, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не витримав безпечної швидкості та здійснив наїзд на пішохідному переході на особу з інвалідністю, яка є глухонімою, спричинивши переломи верхньої та нижньої кінцівок.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

У разі доведення вини, колишньому правоохоронцю загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Львові чоловік скоїв наїзд на жінку та її дворічного сина.

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