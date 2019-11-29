У Львові водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу з дворічним сином
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Львові чоловік скоїв наїзд на жінку та її дворічного сина. В результаті ДТП 34-річну львів’янку госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 листопада близько 17:40 на проспекті Червоної Калини. Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний мешканець Львова, керуючи автомобілем Renault Kangoo, скоїв наїзд на 34-річну львів’янку, котра разом із своїм дворічним сином переходила проїзну частину. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Дитина після огляду лікарями була відпущена додому", - йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула людина.