Во Львове водитель наехал на женщину, которая переходила дорогу с двухлетним сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львове мужчина совершил наезд на женщину и ее двухлетнего сына. В результате ДТП 34-летнюю львовянку госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 17:40 на проспекте Червоной Калины. Как предварительно установили правоохранители, 39-летний житель Львова, управляя автомобилем Renault Kangoo, совершил наезд на 34-летнюю львовянку, которая вместе со своим двухлетним сыном переходила проезжую часть. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Ребенок после осмотра врачами был отпущен домой", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек.