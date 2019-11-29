Во Львове водитель наехал на женщину, которая переходила дорогу с двухлетним сыном

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 17:40 на проспекте Червоной Калины. Как предварительно установили правоохранители, 39-летний житель Львова, управляя автомобилем Renault Kangoo, совершил наезд на 34-летнюю львовянку, которая вместе со своим двухлетним сыном переходила проезжую часть. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Ребенок после осмотра врачами был отпущен домой", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек.