На Львівщині автівка на смерть збила чоловіка, водія затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 26 листопада, близько 7.40 на автодорозі "Львів-Краківець" у Яворівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Chevrolet Aveo, яким керував 22-річний мешканець району, скоїв наїзд на пішохода, 66-річного жителя Яворівщини, який від отриманих травм помер у лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водій Chevrolet Aveo затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Волині автівка на смерть збила чоловіка.