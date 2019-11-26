Во Львовской области автомобиль на смерть сбил мужчину, водитель задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 ноября, около 7.40 на автодороге "Львов-Краковец" в Яворовском районе.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 22-летний житель района, совершил наезд на пешехода, 66-летнего жителя Яворовского района, который от полученных травм скончался в больнице.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Водитель Chevrolet Aveo задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.
Напомним, на Волыни автомобиль насмерть сбил мужчину.