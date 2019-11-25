На Волині автівка на смерть збила чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Любешівському районі Волинської області в ДТП загинув 23-річний пішохід. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада, близько 21 години.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель райцентру Любешів. Водій допустив наїзд на пішохода, 23-річного місцевого жителя, який перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок автопригоди перехожий загинув на місці.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, неподалік від Чернігова напередодні водій автомобілем збив на смерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди.