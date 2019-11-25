На Волыни автомобиль насмерть сбил мужчину

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Любешовском районе Волынской области в ДТП погиб 23-летний пешеход. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября, около 21 часов.

За рулем транспортного средства находился 35-летний житель райцентра Любешов. Водитель допустил наезд на пешехода, 23-летнего местного жителя, который находился на проезжей части дороги. Вследствие ДТП прохожий погиб на месте.

По данному факту следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, неподалеку от Чернигова накануне водитель автомобиля сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия.

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