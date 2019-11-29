В Запорожской области экс-полицейский наехал на глухонемого человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Запорожской области сообщено о подозрении бывшему полицейскому, который совершил наезд на пешеходном переходе на глухонемую особу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области следователем ТУ ГБР в Мелитополе сообщено о подозрении бывшему полицейскому Каменка-Днепровского отдела полиции в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, полицейский, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную скорость и совершил наезд на пешеходном переходе на лицо с инвалидностью, которая является глухонемым, нанеся переломы верхней и нижней конечностей.
Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
В случае доказательства вины, бывшему милиционеру грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, во Львове мужчина совершил наезд на женщину и ее двухлетнего сына.