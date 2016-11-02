На залізничному вокзалі у Хмельницькому затримали військовослужбовця зі зброєю
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні у Хмельницькому близько 2:15 години ночі у приміщені залізничного вокзалу працівники військової служби правопорядку затримали 23-річного військового зі зброєю. Про це повідомили кореспонденту УНН у поліції міста Хмельницький.
Цей чоловік - житель Ізяславського району, демобілізований військовослужбовець однієї з ВЧ м. Яворів, Львівської області. Під час перевірки документів та поверхневого огляду в рюкзаку чоловіка було виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет “Макарова”, набої калібру 9 мм в кількості 16 штук та три предмети, схожі на штик-ніж.
Зброю вилучено та направлено на дослідження в НДЕКЦ МВС в Хмельницькій області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.