На железнодорожном вокзале в Хмельницком задержали военнослужащего с оружием
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня в Хмельницком около 2:15 часов ночи в помещении железнодорожного вокзала работники военной службы правопорядка задержали 23-летнего военного с оружием. Об этом сообщили корреспонденту УНН в полиции города Хмельницкий.
Этот мужчина - житель Изяславского района, демобилизованный военнослужащий одной из ВЧ г. Яворов Львовской области. Во время проверки документов и поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято предмет, похожий на пистолет "Макарова", патроны калибра 9 мм в количестве 16 штук и три предмета, похожие на штык-нож.
Оружие изъято и направлено на исследование в НИЭКЦ МВД в Хмельницкой области. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.