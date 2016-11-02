На железнодорожном вокзале в Хмельницком задержали военнослужащего с оружием

Этот мужчина - житель Изяславского района, демобилизованный военнослужащий одной из ВЧ г. Яворов Львовской области. Во время проверки документов и поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято предмет, похожий на пистолет "Макарова", патроны калибра 9 мм в количестве 16 штук и три предмета, похожие на штык-нож.

Оружие изъято и направлено на исследование в НИЭКЦ МВД в Хмельницкой области. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.