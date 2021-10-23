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На залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19

Київ • УНН

 • 18254 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19. Відсьогодні почнуть діяти такі пункти на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя. Про це УНН повідомили в Укрзалізниці.

На залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19

Цитата

“Подорожі мають бути безпечними. Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя. Ми просимо пасажирів із розумінням поставитися до обмежень, які насправді вже рятують життя: лише за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг”, — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

Наголошується, що з 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.

Раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода. Станом на сьогоднішній ранок у цих пунктах зроблено понад 2 тисячі щеплень.

Як заявив в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, наразі у компанії триває вакцинація працівників, у першу чергу тих, які контактують з клієнтами. Наразі вже вакциновано 30% провідників, найближчим часом цю цифру планують збільшити вдвічі.

Додамо

Як заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська, вакцинація від COVID-19 на вокзалах може погіршити епідемічну ситуацію в Україні.

Вона зазначила, що стратегія вакцинації, коли йде зростання захворювання, тим більше в "червоних" зонах, повинна бути інша.

На залізничних вокзалах з 21 жовтня розгорнули пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19.

У разі відсутності COVID-документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку в потяги. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд - 350 грн. З учорашнього дня, 21 жовтня тут було зроблено понад 1 500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

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