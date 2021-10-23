На железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации против COVID-19

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"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые должны были садиться в поезд", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

Отмечается, что с 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельном.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. По состоянию на сегодняшнее утро в этих пунктах сделано более 2 тысяч прививок.

Как заявил и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, сейчас в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами. Сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эту цифру планируют увеличить вдвое.

Добавим

Как заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, вакцинация от COVID-19 на вокзалах может ухудшить эпидемическую ситуацию в Украине.

Она отметила, что стратегия вакцинации, когда идет рост заболевания, тем более в "красных" зонах, должна быть другая.

На железнодорожных вокзалах с 21 октября развернули пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19.

В случае отсутствия COVID-документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезд. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд - 350 грн. Со вчерашнего дня, 21 октября здесь было сделано более 1 500 тестов, из которых 30 оказались положительными.