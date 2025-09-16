На заході України очікується дощ та мінлива хмарність: прогноз погоди на 16 вересня
Київ • УНН
16 вересня на заході України прогнозуються короткочасні дощі та туман, на решті території без опадів. Температура вдень становитиме 22-27°, на заході 16-21°.
У вівторок, 16 вересня, на заході України синоптики прогнозують місцями дощ. На решті території країни без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні в деяких областях України очікуємо мінливу хмарність. У західних та Житомирській областях синоптику передають вдень короткочасний дощ та туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у західних областях 16-21°
У Києві та області передають лише хмарність, але без опадів. Температура повітря вдень від 22 до 27 градусів тепла.
