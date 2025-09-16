$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 вересня, 17:38 • 27725 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 37941 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 29469 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 33800 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 34814 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 64410 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 39695 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33861 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37258 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59965 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
На заході України очікується дощ та мінлива хмарність: прогноз погоди на 16 вересня

Київ • УНН

 • 20 перегляди

16 вересня на заході України прогнозуються короткочасні дощі та туман, на решті території без опадів. Температура вдень становитиме 22-27°, на заході 16-21°.

На заході України очікується дощ та мінлива хмарність: прогноз погоди на 16 вересня

У вівторок, 16 вересня, на заході України синоптики прогнозують місцями дощ. На решті території країни без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні в деяких областях України очікуємо мінливу хмарність. У західних та Житомирській областях синоптику передають вдень короткочасний дощ та туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у західних областях 16-21°

- йдеться у дописі.

У Києві та області передають лише хмарність, але без опадів. Температура повітря вдень від 22 до 27 градусів тепла.

День барбера та Європейський тиждень мобільності: які свята відзначають 16 вересня 16.09.25, 06:05 • 166 переглядiв

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Житомирська область
Україна
Київ