На заході України очікується дощ та мінлива хмарність: прогноз погоди на 16 вересня

У вівторок, 16 вересня, на заході України синоптики прогнозують місцями дощ. На решті території країни без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні в деяких областях України очікуємо мінливу хмарність. У західних та Житомирській областях синоптику передають вдень короткочасний дощ та туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у західних областях 16-21° - йдеться у дописі.

У Києві та області передають лише хмарність, але без опадів. Температура повітря вдень від 22 до 27 градусів тепла.

